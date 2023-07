De Tour is de Tour niet meer voor wielergoeroe Rini Wagtmans: ‘Het is doodzonde’

Lonen bij suikerfa­brie­ken gaan minimaal 420 euro per maand omhoog: ‘Niemand krijgt minder dan 14 euro per uur’

De circa 850 werknemers bij de (suiker)fabrieken van Cosun – de voormalige Suiker Unie – kunnen vanaf deze maand rekenen op een forse loonsverhoging. ,,Alle werknemers gaan er minimaal 420 euro per maand op vooruit. Daarmee is het een van de stevigste bodems die we dit jaar in cao’s hebben afgesproken”, zegt onderhandelaar Anthony Williams van CNV Vakmensen.