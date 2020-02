‘De tandpasta uit blik vonden wij geen pretje’

carnaval Ook op de Kwaok ziet Puitenol nog dubbel van de Joep-koorts

16:27 OUDENBOSCH - Oudenbosschenaren hadden altijd al ‘de koepel in de kop’, zoals ze in de omliggende dorpen wel eens zeggen. Maar sinds een week is daar ook nog de Zilveren Narrenkap bij gekomen. De zege van Kwaok-icoon Joep de Wildt op het Keiebijters Kletstoernooi ligt tijdens het Kwaokweekend bij elke Puit en Dikkop vooraan in de mond.