De Stok, Vlietpark en de binnenstad slaan de handen ineen: ‘Samen Roosendaal promoten’

Hotelka­mers De Stok in de verkoop en grootse plannen voor wellness: ‘Ik kan niet wachten’

ROOSENDAAL - Hij zou liever gisteren dan vandaag beginnen met bouwen, maar ondernemer Maarten van Kempen moet nog even geduld hebben. Volgende maand gaan alle 127 appartementen van het te bouwen hotel op De Stok in de verkoop. In februari moet dan eindelijk de eerste schop de grond in gaan voor Otium Leisure Resort: ,,Ik kan niet wachten om hier te beginnen.’’

20 augustus