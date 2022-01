De postzegelverzamelaar verdwijnt: ‘Jongeren willen liever de nieuwste telefoon’

‘Traag en passief’ Bravis wekt ergernis politiek: ‘Tonen geen betrokken­heid bij bouw nieuw ziekenhuis’

ROOSENDAAL - Bravis komt afspraken niet na en communiceert slecht als het gaat om de bouw van het nieuwe ziekenhuis, vinden meerdere partijen in de Roosendaalse gemeenteraad. Dat Bravis bijvoorbeeld nog geen idee heeft hoe het gebouw eruit gaat zien, terwijl de raad snel moet beslissen over het bestemmingsplan, wekt irritatie. ,,Het gaat hier niet om een schutting of overkappinkje.”

