De nieuwe Brink wordt hoe dan ook héél anders dan het oude zorgcomplex

Omdat de zorg steeds zwaarder zal leunen op familieleden en vrijwilligers wil Groenhuysen de nieuwe woonunits verweven met de wijk. ,,We willen de wijk naar binnen halen en met onze bewoners meer naar buiten. We kijken nu hoe dat kan. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan gedeelde voorzieningen. Misschien komt er wel een winkel of bibliotheek waar buurtbewoners ook welkom zijn. Het is nu nog vooral praten met allerlei andere partijen, van Thuiszorg West-Brabant tot de wijksupermarkt. Daarna gaan we puzzelen hoe we deze visie echt vorm kunnen geven.”