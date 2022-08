De Hel van de Pin in Wouwse Plantage is ook voor waaghalzen: ‘Remmen is angst’

Plein 7 Recover viert feest met drie bands in Roosendaal

ROOSENDAAL - Het muziekfeest Plein 7 Recover op het Tongerloplein in Roosendaal staat op zondag 28 augustus in het teken van het thema ‘Feest'. Het festival is van 16.00 tot 22.00 uur en de toegang is gratis.

