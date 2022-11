De Heikneuters kijken uit naar nieuwe prins carnaval; elf-elf in alle Rucphense dorpen

In Grasduinersdurp (Zegge) is afgelopen weekend met een receptie in café Kerkzicht het 5x11-jubileum in gang gezet. Daar wordt de komende dagen een vervolg aan gegeven. Vrijdagavond begint vanaf De Nieuwenbergh een lampionnenoptocht vanaf 18 uur. De Stichting Kinderkarnaval Zegge verstrekt vanwege het jubileum gratis lampionnen. Aansluitend is er kinderdisco in het dorpshuis. Zaterdag 12 november is in Kerkzicht Bleere en Smeere, een knotsgekke carnavalsquiz. Aanvang 21.00 uur.

Met spanning wordt uitgekeken naar 11-11 in Heikneuterslaand (Sint Willebrord). Na zes jaar prins Hendrick d’n Jirste krijgen de Heikneuters een nieuwe leutvorst. Ook komt er een nieuwe Pliessie. Het vernieuwde protocol presenteert zich vrijdagavond in de gemeenschapshuis De Lanteern rond 20 uur. Voorafgaand aan het spektakel is er om 18.30 uur een lampionnenoptocht door het dorp. Bij terugkeer in De Lanteern begint het feest met muziek van DJ Justin.

In het Rucphense Kraaierijk barst het feest vrijdag los in café De Heerlijkheid 1810. Vanaf 20.11 uur wordt de legendarische pubquiz Xelluf gehouden en later de installatie van prins en raod van elluf. Alles onder het motto: Kunde maot ouwe.

De Torensjouwers in Schijf trappen zondagmiddag af met een kindermiddag Alles Daanst in dorpshuis D'n Hoge Dries. Vanaf 15 uur is het dansen, spelletjes, installatie jeugdraad, lampionnenoptocht en uiteindelijk frietjes eten bij cafetaria 't Dorp.

De Sprundelse Nachtuilen pakten een paar weken geleden al groots uit met het 55-jarig jubileumfeest. Zaterdagmiddag is in de Trapkes wel een feestelijke kindermiddag van 15 tot 17 uur.