De blues in Nispen kan sterven, maar niet doodgaan

Aisha (21) maakt van social media haar beroep: ‘Je hebt echt niet meteen duizend likes’

Een fotootje maken, op het social media platform Instagram zetten en klaar. Dat denken mensen vaak als ze horen dat Aisha Hop expert marketing & sociale media is. Maar de 21-jarige is hier toch tien tot vijftien uur per week mee bezig naast haar studie en bijbaan.

19 augustus