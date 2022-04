Dakdekker, timmerman en interieurbouwer popelen om in nieuw bedrijfsverzamelgebouw Nijverhei te starten

Column Na dertig jaar eindelijk eens oppositie voeren kan heel heilzaam zijn

Eens in de vier jaar verzamelt elke burgemeester een ververst groepje wethouders om zich heen. De verkiezingsuitslag is in grote mate bepalend voor de samenstelling van zo'n team, al kan het ook zo maar dat jouw partij met een stuk of wat zetels toch buiten te boot valt.

10 april