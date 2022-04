Daar komen de bulldozers... En daar gaat de Josephwijk

Sloop in Roosendaal komt eraan: laatste blik èn aandenken mee van wijk waar je 45 jaar woonde

ROOSENDAAL - In totaal 229 woningen in de Josephwijk worden gefaseerd gesloopt. In december vorig jaar verhuisde de laatste bewoner waardoor de sloop nu echt kan beginnen. Zaterdag mochten de bewoners en omwonenden nog een laatste blik werpen, en eventueel een aandenken meenemen.

30 januari