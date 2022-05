CultuurCompaan krijgt certificaat voor kwaliteit: ‘Creatief en betrokken’

Ingestorte balkons nog steeds niet hersteld: Van Agtmaal moet klus aan andere aannemer over laten

OUDENBOSCH - Er rust bepaald geen zegen op het herstel en vernieuwen van de balkons in appartementencomplex Luitenant Looymanshof in Oudenbosch. Aanvankelijk zou in januari begonnen worden, dat werd maart en inmiddels is het mei en zijn de flatbewoners nog steeds verstoken van degelijke balkons.

6 mei