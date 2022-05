Corrie de Rooij (1933-2022): petemoei en creatieveling

OUD GASTEL - ‘Aandacht hoef ik niet, maar mensen kan ik niet missen.’ Het was een bekende uitspraak van Corrie de Rooij-Timmermans, oprichtster van het Kreatief Centrum en petemoei van het Gastelse carnaval. Eind april overleed ze, 88 jaar oud.

Haar hele leven stond in het teken van creatief bezig zijn. Poppen maken was haar lust en haar leven, maar ook schilderen en kostuums maken voor de carnaval. Tientallen pakken toverde ze uit haar naaimachine. Het huis aan de Rijpersweg stond bomvol knutselwerkjes en schilderijen. Toen ze verhuisde naar Kroonestede in Hoeven hield ze zelfs daar exposities.

Nostalgische poppen

Al in de eerste carnavalstijd werd ze benaderd door wijkvereniging De Modderridders om de loopgroepen van kleding te voorzien tijdens de Gastelse carnavalsoptocht. Het leverde de wijk steevast de eerste plaats op bij de groepen. Toen in 1975 het Kreatief Centrum werd opgericht met de bedoeling creatieve cursussen aan te bieden aan de Gastelaren, sloot Corrie de Rooij meteen aan. Ze gaf eerst cursus in het maken van nostalgische poppen.

Kort daarna werd ze gevraagd als bestuurslid, weer later voorzitter van het Kreatief Centrum, in Halderberge het grootste creatieve cursusaanbod. Tussen alle bedrijven door zorgde ze voor haar man, die de klap van een auto-ongeluk niet meer te boven kwam. Carnavalsstichting de Vastelaovedzotten eerde haar als ‘de petemoei’ van carnaval en bij haar afscheid van het Kreatief Centrum een half jaar geleden werd ze tot erelid benoemd. Maar daar was het haar nooit om te doen. Al die aandacht.