Corona-angst houdt deelnemers weg; internationaal paastoernooi BSC geschrapt

,,Maar in juni houden we het toernooi om de North Brabant Cup. We hopen op een groot aantal internationale deelnemers", zegt BSC-voorzitter Ad van Tilburg. Het Pinkstertoernooi krijgt dezelfde opzet als het nu geschrapte Paastoernooi. Dus vrijdag aankomt teams en zaterdag en zondag voetballen. BSC organiseert zijn internationale toernooien in samenwerking met Dutch Soccer Tournaments.



Het derde Dutch Easter Cup-toernooi zou worden gespeeld in het paasweekend op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april. Aan de eerste editie deden vijftig teams uit heel Europa mee. Van Tilburg sprak in januari nog de hoop uit dat zeker 120 jeugdploegen zich zouden melden voor het toernooi op sportpark Vierhoeven. Zeker omdat de edities in 2020 en 2021 niet door konden gaan door corona.