Corné van Poppel onderbrak zijn loopbaan op het Erasmus Medisch Centrum om wethouder te worden

Voor Corné van Poppel (57) was het in het geheel niet moeilijk om uit zijn baan op de intensive care van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam te stappen en er nog geen twee jaar later weer te beginnen.

Weliswaar moest hij bij zijn terugkeer in juni 2018 een stapje terug doen, maar dat vond Van Poppel helemaal niet erg. Hij was oorspronkelijk verpleegkundige en teamleider op de ic. Toen hij na anderhalf jaar weer in Rotterdam begon werd hij geen teamleider meer.

Quote Het toeval wilde dat ik een hartin­farct had gehad en dat ik vrijwel klaar was met revalide­ren Corné van Poppel, Oud-wethouder Roosendaal

Terug naar het begin. Halverwege de raadsperiode 2014-2018 stopte Hugo Polderman als wethouder namens de SP. Hij werd opgevolgd door Corné van Poppel, die al een aantal jaren ervaring had als raadslid. ,,Het toeval wilde dat ik een hartinfarct had gehad en dat ik vrijwel klaar was met revalideren. Ik zou weer aan de slag gaan in Rotterdam", vertelt Van Poppel.

Nooit gedacht

Juist op dat moment kondigde Polderman zijn aftreden aan. ,,Ik had nooit gedacht wethouder te worden. Maar ik werkte fulltime en ik was gemeenteraadslid. Lastig te combineren. Als wethouder, zou ik nog maar één baan hebben. Omdat ik in het academisch ziekenhuis werkte, was ik half ambtenaar. Daardoor was onbetaald politiek verlof in de CAO geregeld en had ik een terugkeergarantie.”



Van Poppel was formeel nog aan het revalideren en zat dus nog in de ziektewet. ,,Officieel was ik dus boventallig.” Dus was het voor hem niet moeilijk om zijn werkveld te verleggen van Rotterdam naar het Stadserf in Roosendaal. Hij kreeg een stevige portefeuille met onder meer de hervorming van de huishoudelijke hulp.

Na de verkiezingen in maart 2018 zou het tot eind mei duren voor er in Roosendaal een nieuw college van burgemeester en wethouder aantrad. In april had Van Poppel al aangegeven niet door te willen gaan. De SP verloor twee zetels bij de verkiezingen en hij vond het goed op tijd zijn afscheid aan te kondigen. ,,Diep in mijn hart wil ik mijn talenten weer gaan aanbieden in de zorg", zei hij in april 2018.

Op 1 juni pakte hij weer voor het eerst de trein naar Rotterdam. Hij ging werken onder de bekende intensivist Diederik Gommers. ,,Ik was geen teamleider meer, dus dat was een hoop stress minder. En ik had minder werk omdat ik geen raadslid meer was.” Wat meespeelde was zijn BIG-registratie. In dat register staan de mensen die in de gezondheidszorg werken. Het is een voorwaarde om bijvoorbeeld als verpleegkundige te mogen werken.

Artsen en apothekers

Het is een bewijs van geschiktheid en bekwaamheid. Om het register actueel te houden moeten verpleegkundigen, artsen, apothekers, tandartsen enzovoort periodiek aantonen, dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep: de criteria voor de herregistratie. Van Poppel moest zich vóór 31 december 2018 opnieuw inschrijven. En dat lukte zo.