Coalitie van VLP, VVD, CDA en GroenLinks in de maak, Roosendaalse Lijst staat buitenspel

Interview Jongste raadslid Eline van Kalmthout: ‘Je kunt beter meepraten dan mopperend aan de zijlijn staan’

RUCPHEN - Terwijl in het gemeentehuis van Rucphen de verkiezingsavond vordert, is thuis op de boerderij in buurtschap De Dood tussen Rucphen en Schijf de 19-jarige Eline van Kalmthout bijtijds onder de wol gegaan. Als nummer 12 op de CDA-kandidatenlijst rekent ze nergens op.

14:06