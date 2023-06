Handgra­naat aan de deur is ‘nachtmer­rie’ voor Roosen­daals gezin, maar bewijs tegen verdachte ontbreekt

ROOSENDAAL - Een baksteen vliegt door de ruit, aan de voordeur wordt een handgranaat gehangen. Een Roosendaals gezin wordt in het voorjaar van 2021 opgeschrikt door geweld. Osman N. wordt later daarvoor aangehouden. De officier van justitie vraagt om vrijspraak, zo bleek vrijdag bij de rechtbank in Breda. ,,Er is veel te veel ruis.”