Chinees restaurant Vrouwenhof in Roosendaal gaat dicht

Dorpsraad Zegge trekt vaker aan de bel bij gemeente

ZEGGE - De Dorpsraad van Zegge laat zich de komende bestuursperiode nadrukkelijker zien bij gemeentebestuur en -raad. Dat is volgens voorzitter Ton Christophersen nodig omdat veel zaken blijven liggen of de communicatie onvoldoende is.

6 juli