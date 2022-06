Carpool-initiatief loopt nog niet storm in Roosendaal

ROOSENDAAL - In Woensdrecht en Bergen op Zoom doet carpool-app Nabogo het goed, maar in Roosendaal lopen reizigers hier nog niet warm voor. Directeur Jeroen Kroonen wil met een campagne het tij keren.

Deze app startte begin dit jaar in vier kernen in West-Brabant: Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Roosendaal. Vooral in de eerste twee gemeenten met succes, vertelt Kroonen. Het aantal actieve gebruikers is sinds maart verdrievoudigd en er zijn in totaal nu zo'n 1000 carpoolritten gemaakt in heel West-Brabant. Dat is net boven verwachting.

Gebruik boven verwachting

Dat inwoners in de andere twee gemeenten de app nog niet omarmen, komt volgens de directeur omdat hier nog geen grote campagne is gevoerd. ,,We hebben Nabogo actief aangeprezen bij werknemers en scholen in Woensdrecht en Bergen op Zoom. Dan zie je het gebruik toenemen", zegt Kroonen.

Inmiddels gebruikt 10 procent van de werknemers en leerlingen van de opleiding Luchtvaarttechniek in Hoogerheide dagelijks de app. Precies de doelgroep waar Nabogo nu op inzet. ,,Forenzen reizen vaak op dezelfde route op en neer en jongeren hebben een grote mobiliteitsbehoefte en weinig geld. Het ligt dus voor de hand om daarmee te beginnen.”

Carpoolen

Om dezelfde groei te zien in Roosendaal en Steenbergen, gaat Kroonen in gesprek met bedrijven op Borchwerf en Majoppeveld. ,,Behoorlijk wat mensen uit kleine kernen werken op deze bedrijventerreinen. Zij zijn misschien al aan het carpoolen of staan ervoor open.” Reclame maken voor de app kan dan ook heel laagdrempelig: door met medewerkers te praten op de parkeerplaats of door een poster in de kantine te hangen.

Carpoolen heeft veel voordelen, zegt Kroonen. Het is milieuvriendelijk, voorkomt files en zorgt voor een betere bereikbaarheid van kleine kernen. Het is ook financieel aantrekkelijk, want carpoolers kunnen de kosten delen. Maar het vraagt wel een gedragsverandering. Kroonen: ,,Er rijdt nu een achterbank leeg mee. Wij hopen dat mensen zich realiseren dat het een kleine moeite is om elkaar te helpen.”