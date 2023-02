Carnaval in West-Brabant: wat is er vandaag (zaterdag) te doen?

Onder meer in Roosendaal is het op de eerste carnavalsdag al gelijk de tijd voor de grote optocht. Deze begint om 11 minuten over 1 in de middag.

Net als in Roosendaal wordt ook in de volgende plaatsen de grote optocht vanmiddag al verreden: Achtmaal, Bosschenhoofd, Dorst, Fijnaart en Heijningen, Geertruidenberg, Raamsdonk, Hank, Klundert, Lage Zwaluwe, Langeweg, Lepelstraat, Moerdijk, Dussen, Moerstraten, Molenschot, Oud Gastel, Sprundel, Zegge en Zundert. In Breda zijn er tijdens carnaval meerdere optochten, vandaag is het al de beurt aan de grote optocht in de Haagse Beemden en de Broeketocht door ’t Ginneken en Blauwe Kei.