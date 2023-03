Buurt schietpartij Roosendaal was al doodsbang: 'De kogels vliegen ons om de oren’

met video,,Niemand durft te praten. De buurt is doodsbang.” Marja (70) kan het weten, ze is daags na de schietpartij op de Philipslaan in de wijk Kalsdonk waar ze woont, bij verschillende bewoners langs gegaan. ,,Ouderen durven hier ‘s avonds niet meer naar buiten. Ze hebben allemaal hun hondje geleerd na zes uur niet meer te plassen.’’