Burgemeester Van Midden ondergaat roast tijdens Festival Op De Grens in Roosendaal

ROOSENDAAL - Pas op! Volgend weekend kan het zomaar gebeuren. Zit je rustig op een terras op de Markt of loop je naar de auto met een volle boodschappentas en staat er plotseling een clown voor je neus. Of een acrobaat, een danser.

Die verrassing is een belangrijk element van het vierde Festival Op de Grens, dat op zaterdag 9 en zondag 10 september vanaf 12.00 uur op en rond de Roosendaalse Markt wordt gehouden.

,,We zijn weer gegroeid", zegt Ad Paantjens, artistiek leider van Festival Op de Grens. Niet dat het evenement meer ruimte in beslag neemt. Het festivalterrein is en blijft de Markt en directe omgeving. ,,Maar het is gezelliger. En voller. Het belangrijkste is dat het festival laagdrempelig is. En dat iedereen aan zijn trekken kan komen. Dus van een mooi filosofisch stuk tot lekker lachen.”

Volledig scherm Comedian Steven Brunswijk. © Brunopress

Het festival heeft drie pijlers: het tententheater, het cafétheater en het straattheater. In de tenten treden de bekendere theatermakers op, zoals Steven Brunswijk, Javier Guzman en de Literaire Boyband. In vier cafés rond de Markt zijn voorstellingen. En straattheater zal overal te vinden zijn. Paantjens: ,,Straattheater? Als je het over laagdrempelig hebt! Je komt het overal tegen. Op het terras maar ook als je de boodschappen in je auto zet.”

Aan de tand gevoeld

Gevraagd naar enkele hoogtepunten, wijst Ad Paantjens direct op The Roast of Roosendaal. De stad zal zondag tot op het bot worden gefileerd door de comedians Javier Guzman, Wouter Monden en Vincent Geers. Niemand minder dan burgemeester Han van Midden ondergaat de roast en wordt aan de tand gevoeld over zijn stad.

Ook bijzonder is De Literaire Boyband, die zaterdagavond speelt. de band bestaat uit vijf schrijvers. ,,Die normaal op hun kamertjes zitten te schrijven en die de literatuur onder de mensen willen brengen. Nou, hoe kun je dat beter doen dan als boyband? Het is echt een enorm succes en ze breken de tent af. De ondertitel van hun voorstelling is ‘Literatuur om doorheen te gillen'.”

Volledig scherm Beeld van Festival Op de Grens in 2022. Hakim Traïdia (bekend van Sesamstraat) speelt Roodkapje in een van de tenten. © Pix4Profs/Marina Popova

De bijdrage van Aat Dirks valt in twee delen uiteen. Op zaterdag komt hij met zijn opvallende wagentje Sulky M1 aan ouderen en kinderen vertellen hoe je een vrouw aan de haak kunt slaan. Een dag later vormt hij in Echt met een dame een variété-koppel, dat een fantastische show wil geven maar er achter komt dat het podium te klein is voor twee persoonlijkheden.

Dagpas kost 20 euro

Het tweedaagse programma heeft gratis toegankelijke onderdelen en voorstellingen waar voor betaald moet worden. Dat betalen kan met een dagpas, die 20 euro kost. Tot 18 jaar een tientje en tot 4 jaar gratis. ,,We kunnen het zo organiseren dankzij heel veel lokale sponsoren en andere partners. En we krijgen subsidie. In de caf;es mag het publiek zelf bepalen hoeveel ze voor de voorstelling betaalt.” Meer info op fodg.nl.