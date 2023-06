Burgemeester Roosendaal niet in hoger beroep om coronastraf voor feestcafé Bij Moeders, ‘maar ik heb wel gelijk’

Vertrekken­de trainer en aanvoerder staan titel niet in de weg: ‘Maar zo makkelijk ging het dus niet’

Na een denderende eerste seizoenshelft voerde Keep Fit'70 uit Roosendaal de ranglijst aan, maar in de winter leek het kampioenschap voor de korfballers toch ver weg. De trainer stopte plotseling, de aanvoerster raakte zwanger en stopte dus ook, hoe moest dit verder? De essentiële gaten in de selectie werden opgevuld en een half jaar later was daar ondanks alles tóch de titel.