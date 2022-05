Burgemeester daagt vuurwerk-vandalen uit op de stormbaan: ‘Ik keur hun gedrag af, maar henzelf niet’

Roosendaal loopt achter met woonruimte voor statushou­ders, meer mensen tijdelijk in hotels

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal heeft in 2021 niet genoeg mensen met een verblijfstatus aan onderdak geholpen. In de eerste helft van dit jaar moet de gemeente twintig extra statushouders huisvesten, om de achterstand in te lopen.

26 april