Burgemeester Bernd Roks over dodelijk ongeval Oud Gastel: ‘Dit raakt ons dwars door het hart’

Kunste­naars CCH exposeren nu in kerk Hoeven

HOEVEN - Kunstenaarscollectief CCH uit Halderberge exposeert de weekenden 3 en 4 en 10 en 11 september eigentijds werk in de kerk Sint Jan de Doper in Hoeven. Van 11.00 tot 17.00 uur is de tentoonstelling steeds geopend.

30 augustus