Bronsdieven slaan nu ook in Roosendaal toe: kunstwerk ‘Vrouw met bloem’ van sokkel gezaagd

Burgemees­ter Roosendaal doet klemmend beroep op publiek na zoveelste overval: ‘Weet je iets, meld het dan’

ROOSENDAAL - Burgemeester Han van Midden van de gemeente Roosendaal maakt zich ernstig zorgen na de vierde overval op een tankstation in zijn stad in korte tijd. Hij roept iedereen op die mogelijk iets weet niet te aarzelen en naar de politie te stappen of dat te melden via Meld Misdaad Anoniem.

26 januari