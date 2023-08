Brede welvaart inwoners Roosendaal lager dan landelijk gemiddelde

Verdachte poging doodslag Sint Willebrord vrijuit na eis van 51 maanden: ‘Geen overtui­gend bewijs’

SINT WILLEBRORD - Een handgemeen op een terras in Sint Willebrord mondde in augustus vorig jaar uit in de vermeende aanrijding van een 25-jarige Roosendaler. Tegen de automobilist was 52 maanden geëist voor poging tot doodslag. Maar de rechtbank spreekt hem integraal vrij.