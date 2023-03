Bredanaar is mogelijke dader schietpartij in Roosendaal: 'Man is bekende van politie’

Sterk vermoeden

Direct na de schietpartij werd gezocht naar de schutter, maar deze werd niet aangetroffen. Na onderzoek heeft de recherche wel en sterk vermoeden wie de mogelijk schutter is. Het is alleen onduidelijk waar hij verblijft. Daarom wordt de hulp van het publiek ingeschakeld om zijn verblijfplaats te achterhalen.

Bredanaar

Het gaat om een 32-jarige man uit Breda, oorspronkelijk afkomstig uit Roosendaal. De man is een bekende van de politie. Vrijdagavond 3 maart had de politie signalen dat hij in Sint Willebrord verbleef daarop heeft een arrestatieteam een inval gedaan in een woning, maar daarbij is niemand aangetroffen.