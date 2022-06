Bravis ziekenhuis legt publiekelijk verantwoording af

Het klimaat verandert, daarom pakt Roosendaal bloedhete en kletsnatte plekken aan

ROOSENDAAL - Als de temperatuur tot 35 graden stijgt, is het vooral in het centrum van Roosendaal en in de Esdoornstraat in Heerle niet te harden. En als het keihard regent, ontstaan er keer op keer problemen met wateroverlast in de Molenstraat en in de Jan Vermeerlaan in de stad Roosendaal.

