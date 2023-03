Bravis spoort hartafwijkingen bij baby’s eerder op met zuurstofmeting

Qocon, het geboortenetwerk in West-Brabant, is daarom gestart met saturatiemetingen (zuurstofmetingen) bij pasgeborenen.

In Qocon werken onder andere alle verloskundige praktijken, gynaecologen en kinderartsen in het Bravis ziekenhuis samen. Zij zijn gestart met saturatiemeting als screening op aangeboren hartafwijkingen. Jaarlijks worden in Nederland 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking. Ongeveer een kwart heeft een kritische hartafwijking. Op dit moment wordt 30 tot 40 procent van de kritische hartafwijkingen gemist tijdens de twintig-weken-echo. Tijdig medisch ingrijpen is echter van levensbelang.