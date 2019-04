Bravis kiest voor Roosendaal als locatie voor het nieuwe ziekenhuis

Ook in Woensdrecht en Tholen worden nieuwe vormen van zorg ingericht in samenwerking met de huisartsen.

De vraag hangt al maandenlang boven de markt: waar komt de nieuwe hoofdlocatie van het Bravis ziekenhuis? Wordt het Bergen op Zoom of Roosendaal? De huidige ziekenhuizen zijn meer dan 50 jaar oud. Alle zorg onder één dak zal voordelen opleveren. Medisch specialisten en andere zorgverleners kunnen er beter samenwerken. De raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis maakt de nieuwe locatie dinsdagochtend bekend in het restaurant van de Bergse vestiging aan het Boerhaaveplein.

Uit onderzoek bleek dat de aanrijtijden voor beide locaties voldoen. ,,Er zijn geen inwoners voor wie een rit meer dan 45 minuten duurt. Het is geen gemakkelijk besluit geweest”, zegt Ensing. ,,Je weet dat een ziekenhuis belangrijk is voor patiënten en burgers.”

Hoe de invulling van de polikliniek in Bergen op Zoom gaat zijn, is nog niet helemaal bekend, zegt Mennema. ,,We gaan kijken waar de behoefte van de patiënt ligt. Wat brengen we naar de huisarts en wat naar polikliniek? Dat moeten we nog uitwerken.” De gemeente van Bergen op Zoom gaat daarover op korte termijn in gesprek met Bravis.