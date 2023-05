Brandweer voorkomt dat schuurbrand overslaat naar woningen in Heerle

Kunstmarkt Nispen: gezellig­heid met regenhoed­jes en schilderij­tjes

NISPEN - Dit is mijn favoriete markt’’, lacht de Roosendaalse Toos van de Weijgaert. Met haar kunstzinnige vilten en zijden sjaals is Van de Weijgaert een van de 26 kraamhoudsters op de gezellige Kunstmarkt in het Openluchttheater.