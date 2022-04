Brandweer blust brandje bij provinciale vaardigheidstoets

Hengelver­bod in Catharina­park, Godwaldt­park en Tolbergvij­ver vanwege mogelijk karpervi­rus

ROOSENDAAL - Het is tot 1 mei verboden om te vissen in de vijver bij het Burgemeester Godwaldtpark en de Tolbergvijver in Roosendaal én in de plas in het Catharinapark in Wouw.

14 april