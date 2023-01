Brand breekt uit in kledingwinkel Oudenbosch

Terugblik Bahia privésauna in Hoeven loopt als een tierelier: ‘Aan gastvrij­heid gekoppeld aan discretie stel ik hoge eisen’

HOEVEN - Een privésauna beginnen in coronatijd, waarin intimiteit een heel andere betekenis kreeg; was dat nou wel zo verstandig? Cecile Wijngaerd (53) wist echter wat ze wilde. ,,Dit gaat me lukken’’, sprak ze in februari veelbelovend.

