Boven winkelcentrum Oudenbosch komen 17 appartementen: ‘Leegstand neemt zo af’

PuurSzang brengt eerste voorstel­ling: ‘Muzikale vertelling met hertaalde Beatles-lied­jes’

ROOSENDAAL - De in coronatijd opgerichte Stichting PuurSzang komt met een eerste voorstelling naar buiten: Eleanor Rigby – een Beatles Popstory. ,,Het is geen musical. We focussen ons puur op zang.”

11:24