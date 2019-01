Bouwkeet van tennisvereniging volledig uitgebrand op sportpark in Roosendaal

VIDEOROOSENDAAL - Een bouwkeet op Sportpark Hulsdonk in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand. De keet was in gebruik van tennisvereniging TC Tolberg. De oorzaak van de brand is nog onbekend.