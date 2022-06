Boksen voor oud-commando's met een trauma én Oekraïne bij Brawl of Brothers in Roosendaal

Hooischuur van manege in Wouwse Plantage verwoest door grote brand, asbest aangetrof­fen op terrein

WOUWSE PLANTAGE - In een open hooischuur van een manege aan de Heistraat in Wouwse Plantage heeft een brand gewoed. Het vuur ontstond donderdagochtend rond 11.30 uur. De Veiligheidsregio meldt zo'n tweeënhalf uur later dat het sein brand meester is gegeven. Het nablussen kan volgens de brandweer nog uren duren.

