Binnenkijken bij de treinverkeersleiding: ‘Net een computerspelletje, totdat het alarm gaat’

Muisstil is het binnen, terwijl de treinverkeersleiders van ProRail geconcentreerd turen naar ellenlange tabellen, grijze bolletjes die in pijltjes veranderen of bewegende streepjes die groen of geel kleuren. Precies zoals het hoort, zegt Brigitte van Houte (56), dertig jaar in dienst, waarvan een kleine twintig in deze functie. ,,Op verjaardagen vertel ik altijd: Ik heb een baan waarbij mijn baas erg blij is als ik niets heb te doen.”