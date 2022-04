Biljarters van 't Tapperijke op termijn naar nieuw dorpshuis Hoeven

Geld in het putje

Vooral de biljarters vrezen hun toekomst. En dat weet Frerichs ook: ,,Over anderhalve maand moeten ze aan de bond doorgeven met welke teams ze aan de competitie gaan deelnemen en waar ze gaan spelen. Ze betalen wel 80 euro per team. Als ze niet zeker weten waar straks hun biljarttafel staat, dan is dat geld in het putje gooien. Het gaat om zo'n 180 leden.”

VVD-wethouder Thomas Melisse zat dinsdagmorgen al met de Hoevense biljarters rond de tafel. Het plan is om de biljartverenigingen onder te brengen in het nieuwe dorpshuis, dat in de kerk wordt ingericht. Maar dat is er voorlopig nog niet en op 1 oktober gaat 't Tapperijke al dicht. Daarom is er binnenkort weer een overleg. Melisse op facebook: ,,Ook voor alle andere verenigingen en de toekomst van de horeca in Hoeven in zijn algemeenheid voeren we volop gesprekken.”