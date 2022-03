Bijgebouwen Nispense molen mogen plat, gemeente wil er geen monumenten van maken

Halderber­ge blundert met opkomstcij­fers en fout gepresen­teer­de raadsleden

HALDERBERGE/ROOSENDAAL - Veel te hoge opkomstpercentages en gepresenteerde raadsleden, die achteraf toch niet gekozen zijn. In de haast om de verkiezingsuitslag te presenteren is woensdagnacht in Halderberge veel mis gegaan.

18 maart