Bietencampagne weer van start: ‘Ziel weer terug in de fabriek’

DINTELOORD/STAMPERSGAT - De kalkoven is aangestoken, de lopende banden draaien en de eerste gerooide bieten komen binnen. En dat betekent voor Cosun Beet Company de aftrap van bietencampagne. ,,De ziel is weer terug in de fabriek.”

De verwachtingen voor de suikeropbrengst zijn dit jaar hoog. Het was weliswaar een hele droge zomer, maar door het droge voorjaar moesten de net aangeplante bietjes direct diep in de aarde op zoek naar water. ,,Daar hebben we later in het jaar profijt van gehad", vertelt plantmanager Luc Kroes. Dit levert nu zo’n 14,8 ton per hectare op in vergelijking met 13,6 in het voorgaande jaar.

Als goede wijn

Het hoge aantal zonuren draagt verder bij aan de goede opbrengst. Niet zo goed voor het groene gras, maar wel optimaal voor de hoeveelheid suiker in de bieten. ,,Als de bladeren veel zon vangen, zet de biet CO2 en water om in suiker", legt Kroes uit. ,,Ik vergelijk het wel eens met wijn. Als de zon veel heeft geschenen, heb je meestal heel goede wijnen.”

In de komende 130 dagen komt ongeveer 3,7 miljoen ton suikerbiet richting de fabriek in Dinteloord. Een deel daarvan wordt vanuit Zuid-Limburg over het water vervoerd. Vorig jaar is het bedrijf hiermee begonnen en dat is zo goed bevallen dat dit jaar nog eens twintig procent extra op een schip wordt geladen, in totaal zo'n 300.000 ton. In lijn met de duurzame ambities van het voedingsconcern.

Bietenlaboratorium

Voor de plantmanager is de start van de campagne zelfs na twaalf jaar iets waarnaar hij erg uitkijkt. ,,Dan komt de ziel weer terug in de fabriek. De lopende banden gaan weer draaien, er zijn dag en nacht mensen en de suiker wordt weer geproduceerd.” Het verwerken van de suikerbieten gebeurt 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Naast de eigen medewerkers werkt Cosun Beet Company ook tijdelijk met extra personeel, de campagnemedewerkers. Zij helpen bij het binnenbrengen van de bieten in de fabriek of werken in het bietenlaboratorium, waarin van de binnengebrachte bieten een monster wordt genomen om het suikergehalte vast te stellen. Kroes:,,Het lukt zelfs nu heel goed om mensen te krijgen. Sommige medewerkers lopen al jaren mee en komen elk jaar graag terug.”

Aansteken kalkoven

Vanochtend is het veel te druk om stil te staan bij de aftrap van deze campagne. Vorige week is hier al bij stilgestaan met het aansteken van de kalkoven. Traditioneel gebeurde dat altijd door medewerkers die hun laatste campagne meemaken, maar deze werknemer bleek vorige week niet beschikbaar te zijn. Dus mochten dit jaar juist vier nieuwe werknemers aan de slag. Kroes: ,,Want jongeren hebben de toekomst.”