Bezoekersrecord lonkt voor snel groeiend Designer Outlet Roosendaal: ‘Dat zien ook de topmerken’

Het aspergesei­zoen komt goed op gang: ‘Je moet even wachten, dat is de charme van een seizoens­pro­duct’

LEPELSTRAAT/HEERLE - Willie Oomen is een van de velen die dit weekend op de fiets stapten. In de winkel bij aspergeboerderij Ooms in Lepelstraat is het op de zonnige zaterdag een komen en gaan van mensen met lekkere trek. Oomen krijgt haar kinderen te eten en die wisten het wel: ‘Laten we asperges eten!’