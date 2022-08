Bezoek de expositie van wapensmid Gotscha Lagidse in Bergen op Zoom

Op atelierbezoek bijKunst ontdekken in vakantietijd. Voor lezers van BN DeStem openen kunstenaars uit de buurt hun deuren. In dit geval die van een heus stadspaleis in Bergen op Zoom, omdat dat beter past bij het werk en er in zijn kleine werkplaats geen mensen kunnen worden ontvangen. Vandaag: metaalkunstenaar en wapensmid Gotscha Lagidse uit Roosendaal.

Willem Jongeneelen

Zijn kunst is niet alledaags. De in Tbilisi, Georgië geboren vakman maakt complete, op schaal gemaakte harnassen, maliënkolders, helmen, met goud beslagen zwaarden, stalen dolken en messen, en van zilver, staal en ijzer vervaardigde sierraden. Opdrachten komen van legermusea, overheden, rijke zakenlui en kunstverzamelaars. Alleen al het levensverhaal van de 57-jarige Gotscha Lagidse, residerend in een Roosendaals rijtjeshuis, verdient een boek en film.

,,Ik ken niemand in Georgië, maar ook niet in Nederland, die maakt wat ik maak. Als kind was ik al geïnteresseerd in kastelen. In Georgië vind je veel sloten bovenop bergen. Door de geschiedenis heen is er veel gevochten. Ik kon goed leren en had talent voor tekenen, wiskunde en natuurkunde. Mijn vader had een goede baan, waardoor ik goed onderwijs genoot. Die school organiseerde excursies naar historische plaatsen. Bovendien had ik een leraar met een grote collectie zwaarden en maliënkolders. Op mijn 14de wilde ik dat ook.”

Volledig scherm Zwaard ingelegd met goud en robijnen. © Willem Jongeneelen

Daar had hij uiteraard geen geld voor. ,,Maar ik kon misschien wel zelf zo’n maliënkolder maken. Fabrieksarbeiders stookten in die tijd oude autobanden op om zichzelf te verwarmen. Staal uit die banden bleef over. Ik verzamelde dat, draaide er lange draden van, knipte die, sloeg ze plat en ging ermee breien. Na anderhalve maand had ik mijn eerste maliënkolder. Daarna volgde een helm en de rest.”

Gotscha Lagidse ging naar de universiteit. Tijdens zijn studie is hij getrouwd. ,,Daar had ik geld voor nodig. Met mijn zelfgemaakte helmen ging ik naar een vrijmarkt en kreeg daar een ongekend hoog bedrag voor. Met mijn talent was dus geld te verdienen. Ik maakte daarna een compleet harnas. Na een artikel daarover in de Georgische krant Akhalgazrda Komunisti kreeg ik belangrijke opdrachten. Voor Zurab Tsereteli, een groot kunstenaar uit Georgië, mocht ik twee maliënkolders maken en met de hoeveelheid roebels die ik daarvoor ontving kon ik de duurste Lada kopen en hield ik nog geld over.”

Volledig scherm Krab van staal/ © Willem Jongeneelen

In 1991 werd de onafhankelijkheid van Georgië uitgeroepen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Lagidse ging het leger in. ,,Ik ben nu oorlogsveteraan. Mijn idealen zijn destijds gebroken. Ik voelde me niet meer thuis in mijn eigen land. In 1995 ben ik naar Nederland geëmigreerd, na een aantal opdrachten van Nederlandse musea. Ik ontving een brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat met mijn verblijf hier te lande een wezenlijk Nederlands cultureel belang was gediend. Daar ben ik wel trots op.”

Ter gelegenheid van 400 jaar Vrede van Münster mocht hij een replica maken van het harnas van Prins Maurits uit de 17de eeuw. ,,Daarvoor mocht ik van het Kunsthistorische Museum in Wenen het originele harnas uit elkaar halen en opmeten. In totaal heb ik er tweeënhalfduizend uur aan gewerkt. Daarna bleven de opdrachten volgen, variërend van harnassen en zwaarden voor musea, maar vooral ook veel restauratiewerk voor antiquairs.”

Volledig scherm Gotscha Lagidse in zijn werkplaats. © Willem Jongeneelen

Voor de basisexpositie van het museum in Stadspaleis Het Markiezenhof vervaardigde hij het zwaard en de helm voor De Zeeridder. ,,Mijn werk is gevarieerd. Op de hier afgebeelde foto’s zie je een detail van een uit een legering van twee soorten staal vervaardigd zwaard. De greep is ook van staal en ingelegd met goud en robijnen. Ik maakte een zwaluwstaart en hamerde daar een gouden draad in. Het afgebeelde kleinere sieraad is een door mij ontworpen, uit plaatstaal gesmede krab. De pootjes zijn met blinde klinknagels in elkaar gezet. Daar heb ik ongeveer tweeënhalve week aan gewerkt. Het patineren, oxideren en afwerken duurde daarna nog drie keer langer.”

Gotscha Lagidse toont zijn werk en geeft uitleg op zondag 14 augustus (11.00 en 17.00 uur) in de gratis te bezoeken Hofzaal van Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Meer werk: gotscha.nl.

En als we er toch zijn

Het Markiezenhof ligt aan het terrasrijke Beursplein hartje Bergen op Zoom. Een ticket kopen voor de vaste collectie én tijdelijke expo loont. In samenwerking met mantelzorg Brabantse Wal werd de expositie ‘Ik ben jonge mantelzorger’ ingericht. Zeven door fotograaf Nick Franken geportretteerde jonge mantelzorgers staan centraal. Niet alleen hun foto, ook hun achterliggende verhaal.