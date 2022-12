Bewoner ontploft huis in Roosendaal verdacht van brandstichting, man wilde mogelijk zijn huis goedkoop verwarmen

Roosenda­lers willen snoepfa­briek Cloetta niet in de achtertuin

ROOSENDAAL - Ze had even een aanloopje nodig, maar een mevrouw op de middelste rij trok de enige juiste conclusie: ,,Waarom stopt u alle energie in de herhuisvesting van Cloetta, terwijl u weet dat er ontzettend veel weerstand is?‘’

15 december