Hoe een black-out juist voor de positieve ommekeer zorgde bij darter Berry van Peer: WK-plaats is bijna zeker

‘Het werd zwart voor mijn ogen, iets in mij knakte.’ Berry van Peer beleefde in januari zijn sportieve dieptepunt en was even helemaal van de kaart. Maar juist dat dieptepunt stuwt hem nu naar grote hoogte en mogelijk zelfs WK-deelname. ,,Ik mag nooit meer zó boos op mezelf worden.”