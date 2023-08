Tijd van geintje is bij politie voorbij na incidenten op Walcheren: ‘We rekten de grens op, nu zetten we daar fel op in’

Terwijl de pijn nog voelbaar was van het vorige voorval, meldt de politie deze week een nieuw incident. In Zeeland zijn zes agenten schuldig bevonden aan onder andere ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en wisselden ze discriminerende berichtjes uit in een WhatsApp-groep. De organisatie grijpt hard in. Is het voldoende of vechten tegen de bierkaai?