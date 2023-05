Bestuurder auto gewapende overval op tankstation bij Rucphen ‘wist van niets’, maar daar denkt de rechter anders over

Preventief fouilleren en controles op wapenbezit: verscherpt toezicht in Roosendaal na schietinci­den­ten

ROOSENDAAL - De politie gaat het in- en uitgaand verkeer in Roosendaal strenger controleren op wapenbezit. Per direct kunnen auto’s en bagage worden onderzocht op aanwezigheid van wapens. Agenten gaan, zo gauw de officier van justitie toestemming geeft, ook preventief fouilleren.