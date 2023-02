’Beste afsluiter van een heerlijke carnaval’

De nieuwe generatie carnavalsliefhebbers heeft zijn hart weer kunnen ophalen. Want naast wagens, zeulbands en snoepzakken was er ook veel ruimte voor spontaniteit en samenspel tijdens de kinderoptocht in Roosendaal. Er

Waar de grote broer op zaterdag strak is geregisseerd en er weinig aan het toeval wordt overgelaten, mag het bij de kinderoptocht allemaal wat losser. Priens Markus I liep nog een laatste maal met zijn Nar en Sjampetter door de straten om op de foto te gaan en handjes te schudden. Daarna volgden de wagens door de kinderen gebouwd en de vele bandjes. Muziek was overduidelijk het thema en het was opvallend om te zien dat deze nieuwe generatie toch nog aan schijfjes denkt, als ze aan muziek denken. Of hebben de ouders misschien toch een klein handje geholpen?

Volledig scherm Deze meiden kennen 'Ut lieke' vast wel. © Peter van Trijen/ Pix4Profs

Eindelijk weer

De optocht was voor veel Tulleptaonse prallekes en brakskes toch weer nieuw. Hoewel Eva Hoogstraten (9 ) écht al wel eens was geweest; drie jaar is toch erg lang geleden. Daarom is ze blij dat alles weer door is gegaan. Voor haar zusje Anne (5) was het echt helemaal nieuw. Met grote ogen volgde ze de kleurrijke stoet. ,,Het gaat wel snel he?” Ja vindt Eva ook, maar dat deert haar niet: ,,De kindermiddag is het allerleukste.”

Samenspel

Daar hoef je geen 9 jaar voor te zijn, om dat te vinden. Marita van Kol van de Vrouwkes aan Zet, staat ook overduidelijk te genieten. ,,Het mooie van de kinderoptocht is dat alles kan. Kijk dan hier, die bands staan gewoon met elkaar te spelen. Niets van afgesproken hoor.” Voor haar staan de vier zeulbands De Leutd11ers, Van Gin Kaante, Zullie en Plek Zat een show weg te geven waar het hele publiek voor de Kwakkelkooi (de Kring) van geniet. JOng en oud danst mee op de geïmproviseerde nummers van de spontaan gevormde gelegenheidsband.

Volledig scherm De kinderoptocht in Roosendaal. © Peter van Trijen/Pix4Profs

Afscheid van de Priens en de Nar

En er staat behoorlijk wat publiek op het Pirresplein, want na de optocht kon iedereen nog afscheid nemen van Prins Markus en Nar Doremi. Hordes met Tullepetaonen laten de kans niet liggen om nog een laatste keer met Priens Markus I en Nar Doremi op de foto te kunnen. Noud van Thiel (4 jaar) heeft er de rij wel voor over. ,,Nog één keer met de Prins op de foto hoor, nu het nog kan.”

Afsluiter van de dag

Het heeft ook iets bitterzoets, die laatste optocht, want voor veel ouders is dat ook gelijk het einde van carnaval. Nog even een frietje in de stad en dan is het toch echt klaar met carnaval 2023. De echte die hards gaan vanavond nog afscheid nemen op de Mart. Marita: ,,Voor mij is het de beste afsluiter van weer een geweldige carnaval!”