Beruchte criminele Conti-groep uit Rusland achter hack bij woningcorporaties

Schaatsen, smoothies of paaldansen: Roosendaal komt weer in beweging met de Fitweek

ROOSENDAAL - Een lesje schaatsen van oud-kampioen Annemarie Thomas, of naar een sportkermis in het RBC-stadion. De vierde editie van de RSD Fitweek staat komende week bol van de activiteiten die Roosendalers in beweging moeten krijgen.

27 maart