Beruchte criminele Conti-groep uit Rusland achter hack bij woningcorporaties, ook l’Escaut gedupeerd

Klacht tegen raadslid Schille­mans wordt later behandeld: ‘Ik had het eerst moeten vragen’

ROOSENDAAL - De gang van zaken rond de klacht die het bewonerscomité Kalsdonk heeft ingediend tegen gemeenteraadslid Marco Schillemans van de Roosendaalse Lijst is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De klacht gaat over het doorspelen van vertrouwelijke informatie in het dossier van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal.

31 maart