Bekende fietsenzaak breidt uit: ‘Als de fietsen netjes staan uitgestald, is hier veel meer uit te halen’

Arrestatie­team houdt man aan in Roosendaal voor bedreigen en stalken van ex: wapens, cash en drugs gevonden

ROOSENDAAL - Een 34-jarige man is vrijdag door een arrestatieteam aangehouden voor het bedreigen en stalken van zijn ex. Dat gebeurde in een woning aan de Koraaldijk. Daar werd ook een 23-jarige vrouw uit Roosendaal aangehouden voor onder meer verboden wapenbezit.

28 januari